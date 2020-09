In Bundesliga i club non lasceranno partire i giocatori con la nazionale (Di giovedì 24 settembre 2020) I club di Bundesliga stanno seriamente pensando di non lasciar andare i giocatori in nazionale. La Germania sarà impegnata in Ucraina per la Nations League il prossimo 10 ottobre ed è una zona ad alto rischio pandemico. Per questo, come riporta l’edizione odierna di Kicker, le società non escludono il boicottaggio della selezione del paese. “Stiamo lavorando a delle soluzioni, ma ci riserviamo il diritto di non mettere a disposizione i giocatori, almeno finché c’è una regola che impedisce loro di giocare appena rientrano” ha avvisato Sebastian Kehl, team manager del Borussia Dortmund, la cui posizione – secondo la rivista tedesca – è stata condivisa anche da Bayern Monaco e Lipsia. Oliver Bierhoff, direttore della federcalcio ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020) Idistanno seriamente pensando di non lasciar andare iin. La Germania sarà impegnata in Ucraina per la Nations League il prossimo 10 ottobre ed è una zona ad alto rischio pandemico. Per questo, come riporta l’edizione odierna di Kicker, le società non escludono il boicottaggio della selezione del paese. “Stiamo lavorando a delle soluzioni, ma ci riserviamo il diritto di non mettere a disposizione i, almeno finché c’è una regola che impedisce loro di giocare appena rientrano” ha avvisato Sebastian Kehl, team manager del Borussia Dortmund, la cui posizione – secondo la rivista tedesca – è stata condivisa anche da Bayern Monaco e Lipsia. Oliver Bierhoff, direttore della federcalcio ...

