In Bielorussia catene umane per chiedere la liberazione dei manifestanti

(Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – In Bielorussia le manifestazioni anti-governative non si fermano: catene umane di solidarietà con i dimostranti arrestati ieri – 364 secondo il ministero dell’Interno – si stanno formando nella capitale, come confermano foto e video pubblicati sui social network. I manifestanti tornano a invocare anche le dimissioni del presidente Aleksandr Lukashenko e del suo esecutivo.

valeryasmirnova : Ultimamente queste sono le solite giornate degli studenti bielorussi... marce o catene di solidarietà per la libera… -

Ieri, tra i manifestanti finiti in manette 252 partecipavano a cortei a Minsk. Stando a Radio Svaboda e ad altri media, di questi 320 persone resteranno in carcere fino al ...(ANSA) - MOSCA, 23 SET - Diverse persone sono state arrestate a Minsk nel giorno in cui Alexander Lukashenko ha prestato giuramento come presidente della Bielorussia ... che stanno formando cosiddette ...