In attesa di Filippo Ganna, sorpresa e paura nel primo iride di Imola 2020 (di S. Gambino) (Di giovedì 24 settembre 2020) In attesa di Filippo Ganna, sorpresa e paura nel primo iride di Imola 2020 Con la vittoria dell’olandese Anna Van der Breggen nella cronometro individuale femminile hanno avuto inizio i Campionati Mondiali di Ciclismo 2020 che si corrono in forma ridotta ad Imola. Sono, infatti, solo quattro, anziché le tradizionali undici, le maglie iridate in palio in questa edizione “last minute” italiana che prende il posto della rinunciataria Aigle – Martigny, costretta al forfait a seguito delle decisioni dell’Autorità nazionale svizzera in materia di salute e regole per combattere la diffusione del Covid-19. L’Unione Ciclistica Internazionale ha, ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020) IndineldiCon la vittoria dell’olandese Anna Van der Breggen nella cronometro individuale femminile hanno avuto inizio i Campionati Mondiali di Ciclismoche si corrono in forma ridotta ad. Sono, infatti, solo quattro, anziché le tradizionali undici, le maglie iridate in palio in questa edizione “last minute” italiana che prende il posto della rinunciataria Aigle – Martigny, costretta al forfait a seguito delle decisioni dell’Autorità nazionale svizzera in materia di salute e regole per combattere la diffusione del Covid-19. L’Unione Ciclistica Internazionale ha, ...

In attesa di Filippo Ganna, sorpresa e paura nel primo iride di Imola 2020 (di S. Gambino) TPI

Ciclismo: il primo titolo iridato è olandese, paurosa caduta dell’americana Dygert

