Imprenditore al servizio della camorra tra Latina e Napoli: sequestrati 36 milioni di euro in beni (Di giovedì 24 settembre 2020) I Finanzieri dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna e Napoli hanno eseguito, tra la Campania e il Lazio (nelle province di Napoli, Caserta e Latina) un provvedimento di confisca di prevenzione di un ingente patrimonio del valore di oltre 36 milioni di euro riconducibile a Morlando Antimo (classe ’61), Imprenditore nel settore edile e personaggio di spicco di organizzazioni criminali attive sul territorio. Il provvedimento ablativo è stato emesso dal tribunale di Napoli (Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione) su proposta della locale direzione distrettuale antimafia e ha riguardato beni mobili, immobili, società e rapporti finanziari ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 settembre 2020) I Finanzieri dei Nuclei di Polizia Economico-FinanziariaGuardia di Finanza di Bologna ehanno eseguito, tra la Campania e il Lazio (nelle province di, Caserta e) un provvedimento di confisca di prevenzione di un ingente patrimonio del valore di oltre 36diriconducibile a Morlando Antimo (classe ’61),nel settore edile e personaggio di spicco di organizzazioni criminali attive sul territorio. Il provvedimento ablativo è stato emesso dal tribunale di(Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione) su propostalocale direzione distrettuale antimafia e ha riguardatomobili, immobili, società e rapporti finanziari ...

GDF : #GDF #Napoli e #GDF #Bologna: #confiscati beni a un #imprenditore al servizio della camorra per oltre 36 milioni di… - fattoquotidiano : Latina, tutti gli agenti (anche segreti) al servizio dell’imprenditore. L’intercettazione: “Dobbiamo incontrare i n… - RuggeroCapretti : RT @GDF: #GDF #Napoli e #GDF #Bologna: #confiscati beni a un #imprenditore al servizio della camorra per oltre 36 milioni di #euro. #Noicon… - antomariella79 : RT @GDF: #GDF #Napoli e #GDF #Bologna: #confiscati beni a un #imprenditore al servizio della camorra per oltre 36 milioni di #euro. #Noicon… - Damiano_Pagani : RT @GDF: #GDF #Napoli e #GDF #Bologna: #confiscati beni a un #imprenditore al servizio della camorra per oltre 36 milioni di #euro. #Noicon… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprenditore servizio Imprenditore al servizio della camorra tra Latina e Napoli: sequestrati 36 milioni di euro in beni Il Corriere della Città Operazione ‘Omphalos’, imprenditore al servizio della camorra tra Latina e Napoli: sequestrati 36 milioni di euro in beni

I Finanzieri dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna e Napoli hanno eseguito, tra la Campania e il Lazio (nelle province di Napoli, Caserta e Latina) un provved ...

Camorra, maxi-confisca da 36 milioni tra Caserta e Latina a imprenditore edile

Maxi-confisca da 36 milioni di euro alla camorra tra Caserta e Latina. Nel mirino della Guardia di Finanza proprietà immobiliari, beni mobili, società e rapporti finanziari riconducibili all'imprendit ...

I Finanzieri dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna e Napoli hanno eseguito, tra la Campania e il Lazio (nelle province di Napoli, Caserta e Latina) un provved ...Maxi-confisca da 36 milioni di euro alla camorra tra Caserta e Latina. Nel mirino della Guardia di Finanza proprietà immobiliari, beni mobili, società e rapporti finanziari riconducibili all'imprendit ...