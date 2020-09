Immigrazione Patto Ue | Vescovo dei migranti | meschina la proposta dei rimpatri sponsorizzati | proposte insufficienti

(Di giovedì 24 settembre 2020) Pagare per non ricevere imi pare un elemento di meschinità. Perego considera che con ilUe, che ora dovrà essere ridiscusso, si fa gravare la tutela del diritto di asilo ancora una volta solo su alcuni Paesi

Internazionale : Il sistema europeo sull’immigrazione e l’asilo, che in questi anni ha creato molte difficoltà ai paesi europei di f… - DOscarLancini : Sulla mia pagina - Internazionale : Cosa prevede, che valore ha, quali sono i punti critici e perché se ne discute di nuovo dopo l’incendio a Lesbo e i… - chiricanna : RT @ilmanifesto: EUROPA À LA CARTE Niente ricollocamenti obbligatori, rimpatri più facili ed esami sbrigativi delle richieste d‘asilo. Il… - TricomiF : RT @VincenzoVitale_: Ungheresi e i polacchi erano i nostri clandestini. Oggi sono visegrad e vivono di finanziamenti EU. Oggi contrastano… -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrazione Patto

FERRARA – Le proposte contenute nel Patto Ue con cui si rivede il patto di Dublino “sono proposte insufficienti per governare in maniera intelligente il fenomeno” della migrazione. L’arcivescovo di Fe ...Il contenuto dell’investigazione è riportato in un nuovo rapporto intitolato “Tra la vita e la morte” (VAI AL DOCUMENTO), pubblicato un giorno dopo l'annuncio, da parte della Commissione europea, del ...