Immigrazione, la Svizzera decide: gli italiani potrebbero essere fermati alla frontiera (Di giovedì 24 settembre 2020) A cinquant’anni di distanza dalla prima proposta di questo genere, in Svizzera promosso un referendum sulla “Immigrazione controllata”. In Europa e in generale in tutto il mondo, la Svizzera è ben conosciuta per essere un paradiso fiscale che attira ogni anno tante persone, interessate a lavorare nella confederazione elvetica o a prendere la cittadinanza … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 24 settembre 2020) A cinquant’anni di distanza dprima proposta di questo genere, inpromosso un referendum sulla “controllata”. In Europa e in generale in tutto il mondo, laè ben conosciuta perun paradiso fiscale che attira ogni anno tante persone, interessate a lavorare nella confederazione elvetica o a prendere la cittadinanza … L'articolo proviene da leggilo.org.

LegaSalvini : #MORELLI: ECCO IL BUSINESS DELL'IMMIGRAZIONE!! Multinazionale svizzera, sostenuta dalla banca inglese Barclays e da… - Daviderel4 : RT @EnricoVI2: @PPresentini @luigidimaio Il problema sono i clandestini che bivaccano (dove?) non i vostri politici che rubano e delinquono… - LuciaLaVita1 : RT @EnricoVI2: @PPresentini @luigidimaio Il problema sono i clandestini che bivaccano (dove?) non i vostri politici che rubano e delinquono… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Svizzera come il Regno Unito, referendum per cacciare gli immigrati Ue Domen… - EnricoVI2 : @PPresentini @luigidimaio Il problema sono i clandestini che bivaccano (dove?) non i vostri politici che rubano e d… -