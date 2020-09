Il tweet di Zlatan Ibrahimovic sulla «pessima idea del Covid di sfidarlo» (Di giovedì 24 settembre 2020) Chiunque segua Zlatan Ibrahimovic – o anche chi non lo fa – avrà sentito parlare almeno una volta del suo modo di fare. Come quella volta, per esempio, che su Twitter scrisse «Veni, vidi, vici» in riferimento alla sua permanenza nei Los Angeles Galaxy giocano nella Major League Soccer. La frase latina non si addiceva a quel particolare caso – considerato che nel suo anno e mezzo in squadra Zlatan non ha vinto nulla nel calcio americano -. Dopo la notizia della sua positività al Covid arrivata in giornata, Zlatan ci ricasca e si rivolge con lo stesso atteggiamento proprio al coronavirus che «ha avuto il coraggio di sfidarlo». LEGGI ANCHE >>> Zlatan Ibrahimovic positivo ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 settembre 2020) Chiunque segua– o anche chi non lo fa – avrà sentito parlare almeno una volta del suo modo di fare. Come quella volta, per esempio, che su Twitter scrisse «Veni, vidi, vici» in riferimento alla sua permanenza nei Los Angeles Galaxy giocano nella Major League Soccer. La frase latina non si addiceva a quel particolare caso – considerato che nel suo anno e mezzo in squadranon ha vinto nulla nel calcio americano -. Dopo la notizia della sua positività alarrivata in giornata,ci ricasca e si rivolge con lo stesso atteggiamento proprio al coronavirus che «ha avuto il coraggio di». LEGGI ANCHE >>>positivo ...

