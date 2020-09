Il trailer di The Haunting of Bly Manor, la nuova serie horror di Netflix (Di giovedì 24 settembre 2020) Un’altra dimora, per un’altra storia horror che promette tensione e sorprese come solo Mike Flanagan ci ha abituato. E’ The Haunting of Bly Manor, serie tv che segue il felice esperimento di The Haunting of Hill House e di cui Netflix ha annunciato la pubblicazione per il 9 ottobre 2020. Il trailer Nelle ore scorse proprio Netflix ha rilasciato il trailer di questa serie che, grazie alle ottime critiche ricevute dalla stagione precedente, è molto attesa. Va detto, però, che Bly Manor non sarà un sequel di Hill House, ma racconterà una storia del tutto nuova, pur avendo lo stesso team creativo e produttivo, oltre ad alcuni componenti del ... Leggi su blogo (Di giovedì 24 settembre 2020) Un’altra dimora, per un’altra storiache promette tensione e sorprese come solo Mike Flanagan ci ha abituato. E’ Theof Blytv che segue il felice esperimento di Theof Hill House e di cuiha annunciato la pubblicazione per il 9 ottobre 2020. IlNelle ore scorse proprioha rilasciato ildi questache, grazie alle ottime critiche ricevute dalla stagione precedente, è molto attesa. Va detto, però, che Blynon sarà un sequel di Hill House, ma racconterà una storia del tutto, pur avendo lo stesso team creativo e produttivo, oltre ad alcuni componenti del ...

Ultime Notizie dalla rete : trailer The Divorzio a Las Vegas, il trailer del film con Giampaolo Morelli e Andrea Delogu Sky Tg24 TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS - Nuovo gameplay trailer e annunciata la Digital Deluxe Edition

TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS sarà disponibile dal 23 ottobre e Outright Games ha svelato finalmente il primo gameplay trailer che mostra la battaglia tra Autobot e Decepticon. Oggi è stata anche ...

Sound of Metal, Riz Ahmed nel trailer del portentoso dramma musical di Amazon Studios

Dopo essere stato presentato lo scorso anno al Toronto Film Festival, finalmente l'interessante Sound of Metal scritto e diretto da Darius Marder si mostra in tutta la sua potenza emotiva e umana nel ...

