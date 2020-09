“Il telefono è fonte di contagi”: azienda reggiana lo vieta ai dipendenti (Di giovedì 24 settembre 2020) La Ferrarini, che produce prosciutto, invita i suoi operai a lasciare il loro telefono a casa. E’ una questione di sicurezza. “Non abbiamo avuto casi durante il lockdown, ora non abbassiamo la guardia”. L’azienda reggiana di prosciutti Ferrarini ha imposto da lunedì ai suoi dipendenti dello stabilimento di Rivaltella il divieto di utilizzare i telefonini … L'articolo “Il telefono è fonte di contagi”: azienda reggiana lo vieta ai dipendenti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) La Ferrarini, che produce prosciutto, invita i suoi operai a lasciare il loroa casa. E’ una questione di sicurezza. “Non abbiamo avuto casi durante il lockdown, ora non abbassiamo la guardia”. L’di prosciutti Ferrarini ha imposto da lunedì ai suoidello stabilimento di Rivaltella il divieto di utilizzare i telefonini … L'articolo “Ildi contagi”:loaiproviene da www.meteoweek.com.

