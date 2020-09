Il Segreto anticipazione 24 settembre 2020 | Francisca indaga su…

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il, anticipazioni dell’episodio di giovedì 24. Una nuova puntata della amatissima serie televisiva spagnola ambientata a Puente Viejo andrà in onda oggi, alle ore 15.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà quest’oggi ai protagonisti. L’episodio può essere seguito anche in diretta sulla piattaforma streaming di Mediaset Play. Su quest’ultima, a partire dalla giornata di domani, sarà possibile anche vedere la replica. Ecco dove eravamo rimasti Nella scorsa puntata de Il, finalmente Don Ignacio, incoraggiato da Urrutia, ha rivelato il granche nascondeva da tempo, lasciando tutti senza parole: Carolina e Pablo sono fratelli. Anni ...

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazione

Finalmente sta per ripartire L’Allieva con la terza stagione dell’amatissima serie tv di Rai 1. La prima puntata andrà in onda domenica, 27 settembre 2020, in prima serata. In base alle anticipazioni, ...Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 24 settembre, Pablo, dopo aver scoperto che Carolina è sua sorella, cerca di ritornare alla sua vita normale per evitare che la sofferenza possa prendere i ...