Il referendum ha parlato chiaro | ci vuole una profonda riforma della politica

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ho avuto modo di esprimere su questo blog un paio di volte la mia opinione su questo. Si è trattato di un appuntamento in buona parte inutile, che chiedeva al popolo italiano di pronunciarsi per una scelta tra due narrative entrambe abbastanza farlocche. Quella che drammatizzava la scelta, chiedendo di respingere “l’assalto populista” al Parlamento e quella che riteneva necessario il taglio, sulla base di irrisori guadagni economici e dell’assunto, tutto da dimostrare, che un minor numero di parlamentari conferisse maggior prestigio all’istituzione e maggiori possibilità ai cittadini di controllare i propri rappresentanti. Come che sia, il popolo italiano si è espresso a grande maggioranza per il Sì e da questo vanno tratte alcune inevitabili conclusioni. In primo luogo, si conferma come tra il popolo ...

In zona Cesarini, Vito Crimi ci ripensa e sarà all’assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Una mossa a sorpresa, visto che finora era dato per assente in quella che si prevede com ...Il referendum confermativo del 20 e 21 settembre è stato un appuntamento elettorale particolarmente sentito in Italia. Può dirci come ha seguito la comunità italiana in Venezuela questa votazione, che ...