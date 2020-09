Il pericolo è l'estrema destra: nuovo capo dell'intelligence militare tedesca per combattere i nazisti (Di giovedì 24 settembre 2020) Il vero pericolo non sono da tempo gli islamisti ma i nazisti, i neo-nazisti e tutta la galassia fasacista, fascistoide e razzista. L'intelligence militare tedesca, Mad, avrà presto un nuovo direttore ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 settembre 2020) Il veronon sono da tempo gli islamisti ma i, i neo-e tutta la galassia fasacista, fascistoide e razzista. L', Mad, avrà presto undirettore ...

Marcozanni86 : Tutto il mondo è Paese. Se non capiamo che è in pericolo la nostra libertà, meglio lasciar perdere tutto il resto.… - poliziadistato : Bolzano, si aggrappavano a treni in movimento filmandosi con una action cam, identificati e denunciati dalla… - ItalianAirForce : Concluso, con l'atterraggio a Milano Linate di un Falcon 50 dell' #AeronauticaMilitare decollato da Cagliari, il… - maddypenocchio : RT @AlRobecchi: Mentre la procura della Repubblica fa il backup ai telefoni di Fontana e Gallera, chiunque legga il libro di @franziskanav… - PaoloScorpio : RT @LeonardoRimicci: Questo accade perché gli #italiani come i #Toscani adesso (la maggioranza) ha votato #PD ! Poi però quando in pericolo… -

Ultime Notizie dalla rete : pericolo è La prefettura ai commercianti: “Segnalate situazioni di pericolo” Libertà Attenzione ai temporali: allerta (gialla) della protezione civile

Bisogna evitare aree che presentano condizioni anomale o di pericolo, evitare anche di avvicinarsi ai corsi d’acqua, a zone depresse (conche e sottopassi), alle rampe ed ai versanti che possono ...

Mondiali di ciclismo, il volo della Dygert che finisce in un fosso: è grave

La ciclista statunitense Chloe Dygert, caduta in un fosso nel corso della cronometro individuale al Mondiale di Imola, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna in elicottero. Il ...

Bisogna evitare aree che presentano condizioni anomale o di pericolo, evitare anche di avvicinarsi ai corsi d’acqua, a zone depresse (conche e sottopassi), alle rampe ed ai versanti che possono ...La ciclista statunitense Chloe Dygert, caduta in un fosso nel corso della cronometro individuale al Mondiale di Imola, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna in elicottero. Il ...