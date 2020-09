Il Pd vuole rivedere il bicameralismo perfetto (Di giovedì 24 settembre 2020) Il cantiere delle riforme istituzionali non solo è aperto, ma Nicola Zingaretti intende procedere spedito. Per capitalizzare il 3-3 alle Regionali con l’immagine di un quadro in movimento. E soprattutto per rassicurare il “popolo del No” al referendum, come ha già detto, che i suoi dubbi non rimarranno primi di rappresentanza. E dunque, proprio in queste ore i dem stanno tracciando la road map delle riforme promesse: prossima settimana, o al massimo la successiva, approderà in aula a Montecitorio il voto ai 18enni per eleggere i senatori; entro fine ottobre, sempre alla Camera, il ddl Fornaro con i contrappesi istituzionali.Ma soprattutto, sta per essere depositato – forse già domani – un ddl costituzionale molto ambizioso, che si propone di “rivedere” il bicameralismo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020) Il cantiere delle riforme istituzionali non solo è aperto, ma Nicola Zingaretti intende procedere spedito. Per capitalizzare il 3-3 alle Regionali con l’immagine di un quadro in movimento. E soprattutto per rassicurare il “popolo del No” al referendum, come ha già detto, che i suoi dubbi non rimarranno primi di rappresentanza. E dunque, proprio in queste ore i dem stanno tracciando la road map delle riforme promesse: prossima settimana, o al massimo la successiva, approderà in aula a Montecitorio il voto ai 18enni per eleggere i senatori; entro fine ottobre, sempre alla Camera, il ddl Fornaro con i contrappesi istituzionali.Ma soprattutto, sta per essere depositato – forse già domani – un ddl costituzionale molto ambizioso, che si propone di “” il...

mattiafeltri : Il Pd vuole rivedere il bicameralismo perfetto (di F. Fantozzi) - MartaFarasha : Lunedì inizia la scuola. Io e mia figlia abbiamo aspettando tanto questo momento. Vuole rivedere i suoi compagni e… - bittimaze : che vuole rivedere o vedere l’episodio di in the soop con me? ?????????? - Moixus1970 : RT @La7tv: #ottoemezzo 'Abbiamo sei mesi per preparare il #recoveryfund, com'è noto l'agenda è stata stravolta dal Covid. Il tema fondament… - La7tv : #ottoemezzo 'Abbiamo sei mesi per preparare il #recoveryfund, com'è noto l'agenda è stata stravolta dal Covid. Il t… -

Ultime Notizie dalla rete : vuole rivedere In Italia a riscoprire le nostre bellezze: "Rivedere il blu" askanews Il Pd vuole rivedere il bicameralismo perfetto

Il cantiere delle riforme istituzionali non solo è aperto, ma Nicola Zingaretti intende procedere spedito. Per capitalizzare il 3-3 alle Regionali con l’immagine di un quadro in movimento. E soprattut ...

In Italia a riscoprire le nostre bellezze: "Rivedere il blu"

Milano, 21 set. (askanews) - Un viaggio per riavvicinarsi ai luoghi e ai panorami d'Italia e tornare a sorridere e a emozionarsi, con l'opportunità di riscoprire le bellezze del nostro Paese. E' quest ...

Il cantiere delle riforme istituzionali non solo è aperto, ma Nicola Zingaretti intende procedere spedito. Per capitalizzare il 3-3 alle Regionali con l’immagine di un quadro in movimento. E soprattut ...Milano, 21 set. (askanews) - Un viaggio per riavvicinarsi ai luoghi e ai panorami d'Italia e tornare a sorridere e a emozionarsi, con l'opportunità di riscoprire le bellezze del nostro Paese. E' quest ...