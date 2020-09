“Il Pd festeggia per Toscana e Puglia | ma il merito è nostro” | l’arroganza delle Sardine ne rivela l’implosione

Leggi su tpi

(Di giovedì 24 settembre 2020) È il 2017, quarti di andata di Champions League tra Juventus e Barcellona: al minuto 8:24 l’arbitro Marciniak ferma il gioco perché la palla ha colpito il braccio sinistro di Lionel Messi ma il giocatore non è d’accordo e allora rivolge una smorfia interrogativa, tra l’incredulo e il risentito, al direttore di gara: “Che ho fatto?”. La partita finirà 3-0 per i padroni di casa, con Paulo Dybala nel ruolo di Messi e Messi, basito, in quello del meme. L’immagine scelta dalle 6000per commentare su Facebook gli esiti dell’ultima tornata elettorale è questa, quella della Pulce che si esibisce nell’ormai celeberrimo “gesto all’italiana”. In pratica un’autobiografia, si potrebbe pensare, con il Movimento – che a gennaio aveva contribuito pesantemente ...