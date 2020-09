Il (nuovo) video degli studenti sui banchi a rotelle – cosa sappiamo (Di giovedì 24 settembre 2020) Avevamo appena archiviato il video del 2017 con gli studenti su banchi a rotelle, definitivamente protocollandolo come Bufala, ed ecco che sui social appare un “(nuovo) video degli studenti sui banchi a rotelle”. Eviteremo di mostrarlo per intero, questa volta chi l’ha pubblicato non ha avuto neppure avuto la premura di censurare i visi degli studenti minorenni. Faremo noi. Il video contiene la stessa musichetta tratta dagli spettacoli di Aldo, Giovanni e Giacomo della iterazione del 2017 già riscontrata come Bufala, ma contiene alcuni elementi di novità. Ad esempio, la presenza per terra di adesivi di posizione e un ragazzetto con ... Leggi su bufale (Di giovedì 24 settembre 2020) Avevamo appena archiviato ildel 2017 con glisu, definitivamente protocollandolo come Bufala, ed ecco che sui social appare un “(sui”. Eviteremo di mostrarlo per intero, questa volta chi l’ha pubblicato non ha avuto neppure avuto la premura di censurare i visiminorenni. Faremo noi. Ilcontiene la stessa musichetta tratta dagli spettacoli di Aldo, Giovanni e Giacomo della iterazione del 2017 già riscontrata come Bufala, ma contiene alcuni elementi di novità. Ad esempio, la presenza per terra di adesivi di posizione e un ragazzetto con ...

team_world : È ufficiale, ZAYN sta per tornare?? In arrivo venerdì il suo nuovo singolo #Better Dalle 06.00 sarà disponibile il… - BfcOfficialPage : ?? | UFFICIALE! Aaron Hickey è un nuovo giocatore del Bologna ???? ????'?? ???????? ?????? ????'?? ???????? ?????????????? #WeAreOne - Mov5Stelle : L’Italia ha deciso. Voi avete deciso. L’esito storico del #referendum per il #TaglioDeiParlamentari è un segnale c… - AaronFraser37 : RT @BfcOfficialPage: ?? | UFFICIALE! Aaron Hickey è un nuovo giocatore del Bologna ???? ????'?? ???????? ?????? ????'?? ???????? ?????????????? #WeAreOne https:… - CiroSartore : RT @BfcOfficialPage: ?? | UFFICIALE! Aaron Hickey è un nuovo giocatore del Bologna ???? ????'?? ???????? ?????? ????'?? ???????? ?????????????? #WeAreOne https:… -