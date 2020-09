Il nuovo Patto sull’immigrazione segna l’ennesimo passo indietro della Ue

Leggi su wired

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ancora una volta, l’Unione Europea non è stata in grado di trovare una soluzione comunitaria alla questione dell’accoglienza dei migranti. I punti emersi dalsull’immigrazione e l’asilo presentato dalla Commissione Europea nelle scorse ore, che in principio avrebbero dovuto portare all’agognato superamento del regolamento di Dublino, lasciano in realtà tutto più o meno intatto, con alcuni paesi che continueranno ad avere il coltello dalla parte del manico quando si tratta di ricollocamenti e rimpatri e altri che saranno chiamati a fare la gran parte del lavoro. Nei prossimi mesi si attende l’approvazione del parlamento europeo, poi quella del consiglio.La normativa di Dublino attribuisce la responsabilità per la richiesta di asilo di un migrante al primo paese d’ingresso in Europa. ...