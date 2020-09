Il Napoli prepara l’esordio in campionato al San Paolo | il report

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta pomeridiana per ilal Training Center. Gli azzurrino il match contro il Genoa al Sanper la seconda giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento con l’utilizzo di ostacoli. Successivamente esercitazioni di passing drill. Di seguito seduta tecnica e lavoro tattico di squadra. Chiusura con partitina a campo ridotto. Il saluto di Andrea #Petagna a tutti i tifosi del! 😊 💙 #ForzaSempre pic.twitter.com/BTeazq09Mx — Official SSC(@ssc) September 24, 2020 L'articolo Ill’esordio in ...

Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. Come riporta il sito ufficiale del club, gli azzurri preparano il match contro il Genoa al San Paolo per la seconda giornata di Serie A in programm ...