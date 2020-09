Il Movimento è alle corde. Malgrado abbia fatto moltissimo. E’ vero che Grillo lo ha definito biodegradabile. Ma la missione non è compiuta: c’è ancora tanto da fare (Di venerdì 25 settembre 2020) Si avvicinano, per i Cinque Stelle, i cosiddetti Stati generali o Congresso o come lo si voglia chiamare e il clima si arroventa. Riunioni parlamentari ed extraparlamentari si affastellano in un concitato turbinio e spesso esitano in una sorta di sfogatoio in cui ognuno si lamenta di qualcosa. Ma così facendo il Movimento da cosa si distingue dagli altri partiti politici? Il Movimento è qualcosa di diverso, nasce strutturalmente diverso e la tentazione di abbandonare questa diversità potrebbe essere molto nociva al Movimento stesso perché la diversità è proprio quel quid che ha permesso l’exploit del 2018 in tutto il Paese. Bisogna fare veramente molta attenzione a non perdere la bussola identitaria perché perderla vuol dire perdersi. Si pensi, ad esempio, al caso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) Si avvicinano, per i Cinque Stelle, i cosiddetti Stati generali o Congresso o come lo si voglia chiamare e il clima si arroventa. Riunioni parlamentari ed extraparlamentari si affastellano in un concitato turbinio e spesso esitano in una sorta di sfogatoio in cui ognuno si lamenta di qualcosa. Ma così facendo ilda cosa si distingue dagli altri partiti politici? Ilè qualcosa di diverso, nasce strutturalmente diverso e la tentazione di abbandonare questa diversità potrebbe essere molto nociva alstesso perché la diversità è proprio quel quid che ha permesso l’exploit del 2018 in tutto il Paese. Bisognaveramente molta attenzione a non perdere la bussola identitaria perché perderla vuol dire perdersi. Si pensi, ad esempio, al caso ...

