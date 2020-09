Il Milan perde Ibrahimovic, è positivo al coronavirus (Di giovedì 24 settembre 2020) Anche Zlatan Ibrahimovic è risultato positivi al tampone per il Covid-19. Il test aveva già fermato il difensore Duarte. I rossoneri questa sera sono attesi a San Siro per il preliminare di Europa League contro il Bodoe Glimt. I giocatori si erano sottoposti a nuovi esami già nella giornata di ieri, che oggi hanno rilevato la positività dello svedese, che salterà la sfida. Con almeno 13 giocatori iscritti alla lista A disponibili (incluso almeno un portiere) e quindi negativi, il Milan può giocare. L'articolo Il Milan perde Ibrahimovic, è positivo al coronavirus ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020) Anche Zlatanè risultato positivi al tampone per il Covid-19. Il test aveva già fermato il difensore Duarte. I rossoneri questa sera sono attesi a San Siro per il preliminare di Europa League contro il Bodoe Glimt. I giocatori si erano sottoposti a nuovi esami già nella giornata di ieri, che oggi hanno rilevato la positività dello svedese, che salterà la sfida. Con almeno 13 giocatori iscritti alla lista A disponibili (incluso almeno un portiere) e quindi negativi, ilpuò giocare. L'articolo Il, èalilNapolista.

SOSFanta : ?? ULTIM’ORA - Milan, #Ibrahimovic è risultato positivo al #Coronavirus ? - napolista : Il Milan perde Ibrahimovic, è positivo al coronavirus Il test aveva già fermato il difensore Duarte. I rossoneri q… - svbastian_ : Senza Ibra il Milan ci perde non solo numericamente visto che non hanno una riserva ma anche qualitativamente visto… - abbatrel : Uno dei paesi più corrotti al mondo può permettersi un magistrato che perde il suo prezioso tempo ad indagare sul c… - Retsnomamai : RT @KierrePalulu: @masolinismo Ufficiale la Riomma perde 3-0 a tavolino ihihihihi ma per un certo Sicuolf la Roma è più forte del Milan ihi… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan perde Probabili formazioni Milan-Bodø/Glimt: rossoneri sulle spalle di Ibrahimovic Goal.com Milan, se Duarte non fosse l'unico positivo ai tamponi? Ecco cosa dice il regolamento della UEFA in questi casi

E se ci fossero altri positivi nella rosa del Milan? I rossoneri potrebbero uscire anticipatamente dall'Europa League? Ecco che dice il regolamento ...

La Top Volley Cisterna perde a Padova, è fuori dalla Coppa Italia

Il cambio-palla funziona e Padova perde qualche colpo malgrado la tenacia di Stern e ... Padova: Stern 26, Vitelli 9, Shoji 8, Danani (lib.), Volpato 7, Bottolo 8, Milan, Cesaro, Canella 3, Wlodarczyk ...

E se ci fossero altri positivi nella rosa del Milan? I rossoneri potrebbero uscire anticipatamente dall'Europa League? Ecco che dice il regolamento ...Il cambio-palla funziona e Padova perde qualche colpo malgrado la tenacia di Stern e ... Padova: Stern 26, Vitelli 9, Shoji 8, Danani (lib.), Volpato 7, Bottolo 8, Milan, Cesaro, Canella 3, Wlodarczyk ...