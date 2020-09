Il Milan conferma: Ibrahimovic positivo al coronavirus. Il comunicato (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo quanto anticipato dal Corriere della Sera, anche il Milan ha confermato la positività di Zlatan Ibrahimovic, che ha quindi contratto il coronavirus e non potrà far parte della gara contro il Bodø/Glimt di questa sera. Questo il comunicato del club rossonero: “AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo quanto anticipato dal Corriere della Sera, anche ilhato la positività di Zlatan, che ha quindi contratto ile non potrà far parte della gara contro il Bodø/Glimt di questa sera. Questo ildel club rossonero: “ACcomunica che Zlatanè risultatoal tampone effettuato per la partita odierna,-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

