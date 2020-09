Il medico legale: “Cerciello Rega è morto dissanguato”. Intanto Natale Hjorth chiede i domiciliari (Di giovedì 24 settembre 2020) Ha chiesto i domiciliari Gabriel Natale Hjorth (a destra nella foto), in carcere con l’altro giovane americano Finnegan Lee Elder per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate il 26 luglio dello scorso anno a Roma. “Natale Hjorth merita i domiciliari” Nell’istanza, Natale Hjorth, detenuto a Regina Coeli, tramite i suoi difensori, chiede di essere trasferito nella casa di Fregene, litorale nord della Capitale, dove vivono i suoi nonni. La richiesta per la modifica della misura cautelare, “eventualmente corredata dall’applicazione” del braccialetto elettronico, è stata inviata alla prima corte d’assise che dovrà adesso ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 settembre 2020) Ha chiesto iGabriel(a destra nella foto), in carcere con l’altro giovane americano Finnegan Lee Elder per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello, ucciso a coltellate il 26 luglio dello scorso anno a Roma. “merita i” Nell’istanza,, detenuto a Regina Coeli, tramite i suoi difensori,di essere trasferito nella casa di Fregene, litorale nord della Capitale, dove vivono i suoi nonni. La richiesta per la modifica della misura cautelare, “eventualmente corredata dall’applicazione” del braccialetto elettronico, è stata inviata alla prima corte d’assise che dovrà adesso ...

