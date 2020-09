Il finale del film era scontato 5 Stelle | in arrivo l' implosione

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 24 settembre 2020) Gli ingredienti della tragedia ci sono tutti. Giovani, finti giovani e vecchi uniti nella lotta per sbranarsi sul Titanic politico che affonda da troppo tempo e nessuno sembra in grado di prendere, non dico il comando ma di arrivare alla sala del comando. Di Maio è ormai l’imitazione impettita di un ministro degli esteri “à la carte” che a parte gli abiti non ha Segui su affaritaliani.it