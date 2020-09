Il Cretto di Burri | la più suggestiva opera di land art italiana

(Di giovedì 24 settembre 2020) Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968 un violento terremoto colpì la Sicilia occidentale, radendo al suolo Gibellina, piccolo comune nella valle del Belice a poco più di 20 km da Calatafimi. La città nuova fu ricostruita poco distante, e l’allora sindaco del paese, Ludovico Corrao, chiamò a raccolta alcuni tra i più celebri architetti e artisti del tempo per contribuire con le proprie opere alla città d’arte che immaginava di edificare, nel tentativo di sublimare il dolore di una comunità traumatizzata e lacerata. Tra questi c’era l’artista Alberto, demiurgo della materia, che ideò una colossalediart con la tecnica del, ovvero, nel linguaggio botanico, la “fenditura in senso radiale che si ...

dalla ferita sulla gola della Santa alla “ferita” del Ferro di Burri, fino alla ferita del territorio siciliano. In mostra anche cinque immagini, quattro delle quali scattate in notturna, di Massimo ...Finalmente possiamo annunciare, con grande soddisfazione ,che al Mart di Rovereto inizierà, con Caravaggio, un confronto tra gli antichi e i moderni, in un paradosso del tempo che annulla le distanze ...