“Il Covid può favorire il Parkinson”, lo studio degli scienziati australiani (Di giovedì 24 settembre 2020) C’è un legame tra Covid e Parkinson? È la domanda che un team di scienziati australiani del Florey Institute of Neuroscience and Mental Health si stanno facendo, studiando in particolare, il potenziale legame tra Covid 19 e l’aumento di incidenza del Parkinson. LEGGI ANCHE > La storia del Remdesivir: l’unico farmaco che sembra funzionare contro il Covid, ma non nei casi gravi Covid e Parkinson, il virus può causare danni alle cellule cerebrali Secondo il professor Kevin Barnham del Florey Institute l’ipotesi di un rapporto tra Covid e Parkinson nasce dal fatto che “è acclarato” il fatto che il Covid “sia in grado di arrivare al cervello e al sistema nervoso ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 settembre 2020) C’è un legame trae Parkinson? È la domanda che un team didel Florey Institute of Neuroscience and Mental Health si stanno facendo, studiando in particolare, il potenziale legame tra19 e l’aumento di incidenza del Parkinson. LEGGI ANCHE > La storia del Remdesivir: l’unico farmaco che sembra funzionare contro il, ma non nei casi gravie Parkinson, il virus può causare danni alle cellule cerebrali Secondo il professor Kevin Barnham del Florey Institute l’ipotesi di un rapporto trae Parkinson nasce dal fatto che “è acclarato” il fatto che il“sia in grado di arrivare al cervello e al sistema nervoso ...

GassmanGassmann : L’Italia, gli italiani, stanno controllando il #covid meglio del resto dei nostri vicini europei. Aumenta il numero… - borghi_claudio : A Soncino, zona martoriata dal Covid nella tanto bistrattata Lombardia rivince il sindaco di cdx con il 70% - antoguerrera : Che diranno italiani e tedeschi? D: “Italia e Germania hanno meno casi covid perché il loro track&trace funziona?”… - Marko_Morandi : RT @IlariaBifarini: Tra “il covid non esiste” e “il covid è come la spagnola” c’è un abisso, nel quale si trova la verità. Ma lo storytelli… - sue_ric : RT @CesareSacchetti: Leggete qui. Delle maestre hanno lasciato solo un bambino nella stanza Covid per un'ora per un semplice raffreddore. N… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Covid Ha(ck)cine, il nuovo documentario di Kaspersky dedicato agli attacchi alle strutture sanitarie durante il COVID-19 Fortune Italia