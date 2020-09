Il cardinale Becciu si dimette dalla Congregazione delle Cause dei Santi e rinuncia al cardinalato (Di giovedì 24 settembre 2020) “Oggi, giovedì 24 settembre, il Santo Padre ha accettato la rinuncia dalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al cardinalato, presentata da Sua Eminenza il cardinale Giovanni Angelo Becciu”. Lo riferisce un bollettino della sala stampa vaticana, inconsuetamente diffuso in serata. Secondo quanto si apprende, la decisione del Papa è stata comunicata poco fa dallo stesso Bergoglio a Becciu in una udienza choc.L’ormai ex cardinale Angelo Becciu fa affiorare una grande amarezza rispondendo all’Adnkronos dopo le dimissioni da prefetto delle Cause dei ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020) “Oggi, giovedì 24 settembre, il Santo Padre ha accettato lacarica di Prefetto delladeie dai diritti connessi al, presentata da Sua Eminenza ilGiovanni Angelo”. Lo riferisce un bollettino della sala stampa vaticana, inconsuetamente diffuso in serata. Secondo quanto si apprende, la decisione del Papa è stata comunicata poco fa dallo stesso Bergoglio ain una udienza choc.L’ormai exAngelofa affiorare una grande amarezza rispondendo all’Adnkronos dopo le dimissioni da prefettodei ...

HuffPostItalia : Il cardinale Becciu si dimette dalla Congregazione delle Cause dei Santi e rinuncia al cardinalato - KattInForma : Vaticano, il cardinale Becciu si dimette da Prefetto della Congregazione delle cause dei santi e lascia il cardinal… - isa_bufacchi : RT @carlomarroni: Il cardinale Becciu si è dimesso da tutto. #Vaticano - pensieri_vivaci : In sintesi: Becciu ha gestito l'acquisto del palazzo a Londra con i soldi raccolti dall'obolo, e il Papa 'lo ha di… - 007Vincentxxx : RT @SkyTG24: Vaticano, Angelo Becciu si dimette da Cause Santi e cardinalato -