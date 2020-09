Il cardinale Angelo Becciu si dimette Era stato coinvolto nello scandalo dell’immobile di Londra

(Di giovedì 24 settembre 2020) Nessuna spiegazione, solo una comunicazione ufficiale. IlGiovannisi è dimesso dal suo ruolo die dalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. A riferirlo è un bolettino della sala stampa vaticana: «Oggi, giovedì 24 settembre, il Santo Padre ha accettato la rinuncia dalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al Cardinalato, presentata da Sua Eminenza ilGiovanni». Secondo diverse fonti, citate dalle agenzie, si tratterebbe da una decisione presa da Papa Francesco dopo l’inchiesta sull’immobile di. Il conto bancario che è finito nelle carte di questo processo ...

La decisione è stata comunicata poco fa dallo stesso Bergoglio all'ormai ex cardinale Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi ...Il cardinale Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, si è dimesso dalla carica e ha rinunciato al cardinalato. Era finito al centro dell'inchiesta sull'immobile di lusso acq ...