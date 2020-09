Il candidato sindaco del giorno – Cinzia Amato – Enna (Di giovedì 24 settembre 2020) • Nome e cognome Cinzia Amato • Quanti anni hai? 48 • Sei candidato sindaco di quale Comune? Enna • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono un un avvocato, mi occupo di diritto del lavoro e pari opportunità e sono madre di due ragazzi. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Ho deciso di candidarmi perché non mi rassegno al fatto che ogni tre giorni un ennese lasci la città per non tornare più. Solo un governo a 5 Stelle può frenare questo andamento. • È la tua prima esperienza politica o ce ne sono state altre? Sono un consigliere comunale uscente. • Quali credi siano i principali problemi del tuo Comune? La classe politica che l’ha governata. • Quali saranno i ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 24 settembre 2020) • Nome e cognome• Quanti anni hai? 48 • Seidi quale Comune?• Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono un un avvocato, mi occupo di diritto del lavoro e pari opportunità e sono madre di due ragazzi. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Ho deciso di candidarmi perché non mi rassegno al fatto che ogni tre giorni un ennese lasci la città per non tornare più. Solo un governo a 5 Stelle può frenare questo andamento. • È la tua prima esperienza politica o ce ne sono state altre? Sono un consigliere comunale uscente. • Quali credi siano i principali problemi del tuo Comune? La classe politica che l’ha governata. • Quali saranno i ...

