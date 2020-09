Il Cacciatore 3, Linda Caridi sostituisce Francesco Montanari come nuova protagonista (Di giovedì 24 settembre 2020) Cambio di guardia al vertice del cast de Il Cacciatore 3: ad inseguire i mafiosi stragisti nella Palermo degli anni Novanta non sarà più Saverio Barone, interpretato da Francesco Montanari, ma la magistrata Paola Romano, interpretata dalla new entry Linda Caridi. A rivelarlo in esclusiva è Variety, che dando la notizia dell’inizio delle riprese in Sardegna ufficializza in anteprima il grande cambiamento all’interno del cast: Linda Caridi, definita un “talento in ascesa” dopo la partecipazione al film Lacci di Daniele Lucchetti presentato a Venezia 77, prende il posto del protagonista Francesco Montanari, che lascia la serie dopo due stagioni di grande successo su Rai2 ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Cambio di guardia al vertice del cast de Il3: ad inseguire i mafiosi stragisti nella Palermo degli anni Novanta non sarà più Saverio Barone, interpretato da, ma la magistrata Paola Romano, interpretata dalla new entry. A rivelarlo in esclusiva è Variety, che dando la notizia dell’inizio delle riprese in Sardegna ufficializza in anteprima il grande cambiamento all’interno del cast:, definita un “talento in ascesa” dopo la partecipazione al film Lacci di Daniele Lucchetti presentato a Venezia 77, prende il posto del, che lascia la serie dopo due stagioni di grande successo su Rai2 ...

MandronePeppe : RT @tvblogit: Il Cacciatore 3, nei nuovi episodi una nuova protagonista: ecco chi è - cinematografoIT : New entry per la terza stagione de #IlCacciatore di @RaiDue: Linda Caridi nel ruolo del nuovo magistrato antimafia… - tvblogit : Il Cacciatore 3, nei nuovi episodi una nuova protagonista: ecco chi è - PaoloSutera : Colpo di scena ne #IlCacciatore3: @francescodaje lascerà il posto a Linda Caridi, che sarà la nuova protagonista ne… - AllegraDavide : RT @dituttounpop: La terza stagione de #IlCacciatore, la serie di @RaiDue con @francescodaje è in produzione in Sardegna, ma c'è un colpo d… -