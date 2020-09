Il bracciante picchiato dal caporale ad Aprilia: «Uno dei ventimila trattati così ogni giorno» – Il video (Di giovedì 24 settembre 2020) Il sindacato dei lavoratori agricoli Uila denuncia con un video choc la violenza subita da un bracciante di origine indiana nelle campagne laziali di Aprilia, in provincia di Latina. La vittima è riuscita a documentare l’episodio, che risale ai primi di settembre, con il suo cellulare. Basta poco a scatenare la violenza padronale. Il bracciante chiede soltanto di riscuotere il compenso concordato per il lavoro svolto: 200 euro. Ma il datore lo incolpa di non aver fatto crescere bene le piante e per questo gli addebita il costo dei semi. Gli dà soltanto 80 euro, tra l’altro in contanti, e per giunta lo accusa di «rubare da due anni». Il bracciante a quel punto insiste per avere il compenso pattuito e quando minaccia di rivolgersi ai carabinieri riceve un pugno ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 settembre 2020) Il sindacato dei lavoratori agricoli Uila denuncia con unchoc la violenza subita da undi origine indiana nelle campagne laziali di, in provincia di Latina. La vittima è riuscita a documentare l’episodio, che risale ai primi di settembre, con il suo cellulare. Basta poco a scatenare la violenza padronale. Ilchiede soltanto di riscuotere il compenso concordato per il lavoro svolto: 200 euro. Ma il datore lo incolpa di non aver fatto crescere bene le piante e per questo gli addebita il costo dei semi. Gli dà soltanto 80 euro, tra l’altro in contanti, e per giunta lo accusa di «rubare da due anni». Ila quel punto insiste per avere il compenso pattuito e quando minaccia di rivolgersi ai carabinieri riceve un pugno ...

TeresaBellanova : Agghiaccianti le immagini pubblicate poco fa su @repubblica: un bracciante indiano picchiato dal suo datore di lavo… - Open_gol : Immagini che vorremmo non vedere più, ma che per molti rappresentano la quotidianità. Il bracciante picchiato dal… - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: Immagini che vorremmo non vedere più, ma che per molti rappresentano la quotidianità. Il bracciante picchiato dal caporale… - AntonellaColoru : RT @Open_gol: Immagini che vorremmo non vedere più, ma che per molti rappresentano la quotidianità. Il bracciante picchiato dal caporale… - Dome689 : RT @Open_gol: Immagini che vorremmo non vedere più, ma che per molti rappresentano la quotidianità. Il bracciante picchiato dal caporale… -

Ultime Notizie dalla rete : bracciante picchiato Il bracciante picchiato dal caporale ad Aprilia: «Uno dei ventimila trattati così ogni giorno» – Il video Open Picchiato dal caporale perché chiede lo stipendio: la denuncia di un bracciante agricolo

Bracciante pestato da caporale, voleva essere pagato per il lavoro svolto: "Ti spacco in due" Aveva chiesto di avere ciò che gli spettava per il lavoro svolto nei campi ma, con una scusa, il datore di ...

Minaccia di denunciare il caporale e viene picchiato: il video shock

Denuncia da parte della Uila, il sindacato dei lavoratori agricoli, dell'ennesimo caso di maltrattamenti da parte di un caporale nei confronti di un lavoratore di orgine indiana nelle campagne ...

Bracciante pestato da caporale, voleva essere pagato per il lavoro svolto: "Ti spacco in due" Aveva chiesto di avere ciò che gli spettava per il lavoro svolto nei campi ma, con una scusa, il datore di ...Denuncia da parte della Uila, il sindacato dei lavoratori agricoli, dell'ennesimo caso di maltrattamenti da parte di un caporale nei confronti di un lavoratore di orgine indiana nelle campagne ...