Il Boss delle Torte Buddy Velastro ricoverato in ospedale: “Un terribile incidente” [FOTO] (Di giovedì 24 settembre 2020) Una maldestra operazione casalinga risultata in un infortunio di ben più grave natura per Buddy Velastro, noto a mezzo mondo come il Boss delle Torte nell’apprezzatissimo programma culinario. Proprio il conduttore, cuoco e personaggio tv americano ha dato la notizia ai propri fan via Facebook, pubblicando una FOTO di forte impatto; sdraiato su un lettino d’ospedale, con l’aria stanca di chi sta riprendendosi da un’anestesia, e l’intero braccio completamente fasciato. L’immagine è stata pubblicata accompagnata da una laconica didascalia del presentatore: “Sono rimasto coinvolto in un terribile incidente“, spiega Velastro, ironizzando sul suo braccio fasciato. “Che ve ne ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 24 settembre 2020) Una maldestra operazione casalinga risultata in un infortunio di ben più grave natura per, noto a mezzo mondo come ilnell’apprezzatissimo programma culinario. Proprio il conduttore, cuoco e personaggio tv americano ha dato la notizia ai propri fan via Facebook, pubblicando unadi forte impatto; sdraiato su un lettino d’, con l’aria stanca di chi sta riprendendosi da un’anestesia, e l’intero braccio completamente fasciato. L’immagine è stata pubblicata accompagnata da una laconica didascalia del presentatore: “Sono rimasto coinvolto in unincidente“, spiega, ironizzando sul suo braccio fasciato. “Che ve ne ...

fattoquotidiano : PROCESSIONI DI MAFIA Solo negli ultimi anni ci sono state decine di episodi. Parliamo delle processioni religiose… - SmorfiaDigitale : Incidente per Buddy Valastro: il 'Boss delle torte' finisce in ospedale - Tgcom2... - Italia_Notizie : Buddy Valastro, il “Boss delle Torte” ricoverato in ospedale: “Coinvolto in un terribile incidente” - zazoomblog : Buddy Valastro il “Boss delle Torte” ricoverato in ospedale: “Coinvolto in un terribile incidente” - #Buddy… - CiaoKarol : Buddy Valastro, il Boss delle torte, è in ospedale ?????? ECCO COSA È ACCADUTO AL FAMOSO PASTICCERE -