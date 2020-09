iDEA Gold Award 2020: FUJIFILM sul podio (Di giovedì 24 settembre 2020) Il proiettore a focale ultra corta FUJIFILM PROJECTOR Z5000 e il binocolo con stabilizzazione dell’immagine FUJINON TECHNO-STABI TS-X 1440 hanno vinto il Gold Award, il più importante riconoscimento dell’iDEA (International Design Excellence Awards) 2020, organizzato dalla Industrial Designers Society of America Istituito nel 1980 dall’Industrial Designers Society of America (IDSA), iDEA è un prestigioso riconoscimento che premia i migliori design, a livello internazionale. Ogni prodotto è valutato in base all’innovazione del design, vantaggi per l’utente e impatto sociale. In questa edizione 2020, sul podio sono saliti FUJIFILM FP-Z5000, il proiettore a ottica ultra ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 24 settembre 2020) Il proiettore a focale ultra cortaPROJECTOR Z5000 e il binocolo con stabilizzazione dell’immagine FUJINON TECHNO-STABI TS-X 1440 hanno vinto il, il più importante riconoscimento dell’(International Design Excellences), organizzato dalla Industrial Designers Society of America Istituito nel 1980 dall’Industrial Designers Society of America (IDSA),è un prestigioso riconoscimento che premia i migliori design, a livello internazionale. Ogni prodotto è valutato in base all’innovazione del design, vantaggi per l’utente e impatto sociale. In questa edizione, sulsono salitiFP-Z5000, il proiettore a ottica ultra ...

