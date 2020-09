Ibrahimovic ha il coronavirus ma ci scherza su: “Mi hai sfidato, pessima idea” (Di giovedì 24 settembre 2020) Ibrahimovic è positivo al Covid-19. pessima notizia per il Milan, ma il giocatore riesce a smorzare sui social Anche Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus. Ennesima pessima notizia in casa Milan visto che Zlatan dovrà saltare almeno la gara di stasera di Europa League con il Bodoe, e – a meno di accelerazioni dovute a un doppio tampone negativo – l’eventuale playoff di Europa League e le gare di campionato con Crotone e Spezia. Lo scenario più probabile al momento è che Ibrahimovic torni disponibile dopo la sosta per le nazionali (la serie A si fermerà nel weekend del 10-11 ottobre). L’attaccante rossonero, sempre al centro dell’attenzione sui social, nel primo pomeriggio si è fatto vivo ... Leggi su zon (Di giovedì 24 settembre 2020)è positivo al Covid-19.notizia per il Milan, ma il giocatore riesce a smorzare sui social Anche Zlatanè risultato positivo al. Ennesimanotizia in casa Milan visto che Zlatan dovrà saltare almeno la gara di stasera di Europa League con il Bodoe, e – a meno di accelerazioni dovute a un doppio tampone negativo – l’eventuale playoff di Europa League e le gare di campionato con Crotone e Spezia. Lo scenario più probabile al momento è chetorni disponibile dopo la sosta per le nazionali (la serie A si fermerà nel weekend del 10-11 ottobre). L’attaccante rossonero, sempre al centro dell’attenzione sui social, nel primo pomeriggio si è fatto vivo ...

Corriere : ?? Ibra è positivo al coronavirus - DiMarzio : C'è il comunicato del #Milan: #Ibrahimovic positivo al #coronavirus Tutti gli altri rossoneri negativi al tampone - Agenzia_Ansa : #Ibrahimovic positivo al #Coronavirus, il giocatore del Milan è in quarantena a casa #ANSA - zephyrus_ads : #Ibrahimovic positivo al #coronavirus: questo salto di specie da uomo a Dio mi preoccupa - BADU____ : #Ibrahimovic con il #COVID19 segna in Serie A e io con un’unghia incarnita ho già chiamato il prete per l’estrema u… -