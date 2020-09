Ibra è sempre Ibra. Il suo ultimo Tweet: «Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Pessima idea» (Di giovedì 24 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembreZlatan Ibrahimovic è positivo al Coronavirus. La notizia della positività dell’attaccante del Milan è emersa con l’ultimo giro di tamponi disposto dal club rossonero, dopo che il difensore brasiliano Leo Duarte era risultato contagiato. Stando a quanto comunicato dal club, «tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi». Ibrahimovic compirà 39 anni tra una settimana e a questo punto dovrà passare il compleanno in quarantena. Il Milan dovrà già stasera a fare a meno di lui nella partita di accesso all’Europa League contro il Bodø-Glimt, a San Siro. Non solo. L’attaccante svedese dovrà saltare ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 settembre 2020)-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembreZlatanhimovic è positivo al Coronavirus. La notizia della positività dell’attaccante del Milan è emersa con l’giro di tamponi disposto dal club rossonero, dopo che il difensore brasiliano Leo Duarte era risultato contagiato. Stando a quanto comunicato dal club, «tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi».himovic compirà 39 anni tra una settimana e a questo punto dovrà passare il compleanno in quarantena. Il Milan dovrà già stasera a fare a meno di lui nella partita di accesso all’Europa League contro il Bodø-Glimt, a San Siro. Non solo. L’attaccante svedese dovrà saltare ...

