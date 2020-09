“I fondi europei non sono un regalo, andranno restituiti”. Il monito del banchiere italiano (Di giovedì 24 settembre 2020) A dirlo questa volta non è Gianluigi Paragone o un altro leader dell’opposizione. Bisogna metterselo bene in testa: i soldi che arriveranno dall’Europa, non sono affatto un regalo e non sono nemmeno da considerarsi un ‘aiuto’. sono un prestito e se è vero che la quantità di denaro che prenderemo in prestito è anche tanta, allora è anche vero che ci indebiteremo fino all’osso. “Dovremo metterci nelle condizioni non solo di restituirlo, ma anche di creare tutto il valore possibile”. Paolo Scaroni, banchiere ed alto dirigente, attualmente Vicepresidente dalla banca d’affari britannica Rothschild, all’interno di un’intervista concessa al Sole 24 Ore, mette così sull’attenti la politica ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 24 settembre 2020) A dirlo questa volta non è Gianluigi Paragone o un altro leader dell’opposizione. Bisogna metterselo bene in testa: i soldi che arriveranno dall’Europa, nonaffatto une nonnemmeno da considerarsi un ‘aiuto’.un prestito e se è vero che la quantità di denaro che prenderemo in prestito è anche tanta, allora è anche vero che ci indebiteremo fino all’osso. “Dovremo metterci nelle condizioni non solo di restituirlo, ma anche di creare tutto il valore possibile”. Paolo Scaroni,ed alto dirigente, attualmente Vicepresidente dalla banca d’affari britannica Rothschild, all’interno di un’intervista concessa al Sole 24 Ore, mette così sull’attenti la politica ...

fattoquotidiano : Recovery fund e clima, il rapporto: “L’Italia investa l’80% dei fondi europei nella decarbonizzazione. Crescerà del… - ItaliaViva : XIII Giornata Nazionale sulla SLA, @lisanoja:'I fondi europei rappresentano una grande opportunità per il nostro Pa… - gualtierieurope : In #Puglia a sostegno del buon governo di @micheleemiliano. Con i fondi europei e il #recoveryplan questa regione p… - giuliog : RT @Lorenzo_Borga_: #Sure dovrebbe arrivare entro ottobre. All'Italia 27,4 mld €, più di tutti, che rientreranno nel debito pubblico. Per… - PugliaStream : Dalle Regionali alle speranze per il futuro, parla Salvemini: «Civismo? Un valore aggiunto. A Lecce i fondi europei… -

Ultime Notizie dalla rete : fondi europei Sure, Mes e Bei, come e quando arriveranno fondi Ue AGI - Agenzia Italia Ungheria: ministero Finanze conferma deficit a 6,2 miliardi di euro a fine agosto

A determinare l'espansione del deficit sono state voci di spesa quali quelle relative alla pandemia di coronavirus, alle misure di stimolo economico e al prefinanziamento di progetti foraggiati da ...

Ex Ilva, sindacati: bene il tavolo ma si apra subito un confronto su impegni stringenti

"Piuttosto che continuare a evocare scenari futuribili e contraddittori sulle prospettive dell`ex Ilva è necessario concentrarsi sulle responsabilità del presente, che chiamano in causa il governo e A ...

A determinare l'espansione del deficit sono state voci di spesa quali quelle relative alla pandemia di coronavirus, alle misure di stimolo economico e al prefinanziamento di progetti foraggiati da ..."Piuttosto che continuare a evocare scenari futuribili e contraddittori sulle prospettive dell`ex Ilva è necessario concentrarsi sulle responsabilità del presente, che chiamano in causa il governo e A ...