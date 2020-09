I concerti di Ghali sono rinviati al 2021 | info rimborsi e biglietti

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 24 settembre 2020) Idial. Nonostante il primo rinvio dei live all’8, 9 e 10 ottobre, l’organizzazione ha deciso che gli spettacoli si terranno nel corso dell’anno prossimo o a quando le restrizioni saranno allentate. Igià acquistati per i tresaranno validi per i prossimi live, con le date che saranno annunciate prossimamente. Coloro che non intendano prendere parte allo show potranno invece chiedere il rimborso presso il punto vendita di acquisto o sulla relativa piattaforma online. “Abbiamo provato in tutti i modi a trovare una soluzione differente ma purtroppo le date di Milano andranno riprogrammate. Al momento non siamo ancora in grado di tornare ad abbracciarci sotto un palco garantendo la ...