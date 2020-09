I cani che annusano il coronavirus (Di giovedì 24 settembre 2020) All'aeroporto di Helsinki i passeggeri possono sottoporsi a un test diverso dagli altri: fare annusare il loro sudore ai cani per scoprire se siano positivi, e sembra funzionare Leggi su ilpost (Di giovedì 24 settembre 2020) All'aeroporto di Helsinki i passeggeri possono sottoporsi a un test diverso dagli altri: fare annusare il loro sudore aiper scoprire se siano positivi, e sembra funzionare

enpaonlus : La felicità del cane Grey, il Barboncino anziano e cieco che ha trovato la sua famiglia del cuore… - La7tv : #lariachetira @AugustoMinzolin: 'Avere come presidente di commissione che si occuperà dei 209 miliardi una persona… - mirko0418 : flavia che potrebbe entrare con i cani ADORO ???????? #GFVIP - lara_ugolini : RT @LidaSezOlbia: Ha vagato per tutto il giorno finchè stasera non è stato portato al rifugio. E' un #cane ben tenuto, ma senza #microchip.… - seadatrash : In che senso oltre Brosio potrebbe rientrare Flavia con tutti i sette cani Aiuto, edizione sempre più folle #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : cani che Covid mondo: 6mila casi nel Regno Unito. Ecco i cani che annusano il virus The Wam Grande Fratello Vip, ritorna Flavia Vento? L’ipotesi e l’idea dei cani nella Casa

Secondo “Libero”, Flavia Vento, che ha abbandonato il “Grande Fratello Vip” 24 ore dopo il suo ingresso, potrebbe tornare nella Casa insieme ai suoi sette cani. Mentre sul Web impazza l’“AresGate” (qu ...

QuattroZampe in Fiera: dove e quando

Presso il Parco Esposizioni Novegro, al via l’ottava edizione di QuattroZampe in Fiera, il più importante evento italiano dedicato a cani e gatti. Quest’anno, per la prima volta, con un format ideato ...

Secondo “Libero”, Flavia Vento, che ha abbandonato il “Grande Fratello Vip” 24 ore dopo il suo ingresso, potrebbe tornare nella Casa insieme ai suoi sette cani. Mentre sul Web impazza l’“AresGate” (qu ...Presso il Parco Esposizioni Novegro, al via l’ottava edizione di QuattroZampe in Fiera, il più importante evento italiano dedicato a cani e gatti. Quest’anno, per la prima volta, con un format ideato ...