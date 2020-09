Hockey sul ghiaccio | Bolzano-Bratislava rinviata a causa del Coronavirus

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) L’Alto Adige ha comunicato il rinvio ufficiale della sfida contro gli iClinicCapitals, adi alcuni casi positività altra le fila dei biancorossi. La storica società italiana ha precisato come i contagiati siano asintomatici e sostanzialmente fuori pericolo, tramite il proprio sito, sebbene non sia stata annunciata una data precisa per il recupero della sfida. L’organico bolzanino verrà sottoposto a ulteriori esami, così da riscontrare negatività o eventuali positività al Covid-19, considerando l’individuazione dei casi sopra menzionati.