Highlights Miami Heat-Boston Celtics 112-109, gara-4 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di giovedì 24 settembre 2020) Il VIDEO con gli Highlights di Miami Heat-Boston Celtics, match dei playoff NBA 2020. Gli uomini di Spoelstra passano in gara-4 per 112-109 grazie a un protagonista a sorpresa, ma solo se non sono state viste le altre partite della serie: Tyler Herro coi suoi 37 punti ha portato i suoi a una sola vittoria dalle NBA Finals. Insieme a lui anche 24 punti per Butler, 22 per Dragic e 20 di Adebayo. I Celtics si mangiano le mani per le 19 palle perse e per il primo tempo di Jayson Tatum, a secco per 24 minuti: ne segnerà comunque 28 nel secondo tempo. IL RECAP DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilcon glidi, match deiNBA. Gli uomini di Spoelstra passano in-4 per 112-109 grazie a un protagonista a sorpresa, ma solo se non sono state viste le altre partite della serie: Tyler Herro coi suoi 37 punti ha portato i suoi a una sola vittoria dalle NBA Finals. Insieme a lui anche 24 punti per Butler, 22 per Dragic e 20 di Adebayo. Isi mangiano le mani per le 19 palle perse e per il primo tempo di Jayson Tatum, a secco per 24 minuti: ne segnerà comunque 28 nel secondo tempo. IL RECAP DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI

NBA Highlights: Miami-Boston 106-117, gara-3

