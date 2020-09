Highlights e gol Padova-Breno 2-0 | Coppa Italia 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) Glie le azioni salienti di2-0, match del primo turno di. Decisive le reti di Santini e Ronaldo su punizione per permettere ai padroni di casa all’Euganeo di ottenere il pass per il prossimo turno. Ildovrà sfidare il Frosinone in occasione del secondo turno della competizione nazionale.