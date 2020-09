Highlights e gol Lincoln City-Liverpool 2-7 | Coppa di Lega 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) Glie i gol di2-7, match valevole per il terzo turno didi. Allo stadio The Bank i Reds non si risparmiano e chiudono il primo tempo sul 4-0 grazie alle reti di Shaqiri, Minamino e alla doppietta di Jones. Nella ripresa i campioni d’Inghilterra riprendono nello stesso modo in cui avevano termina la prima frazione di gioco e dopo un solo minuto Minamino firma la doppietta. I padroni di casa rispondono con la rete di Edun al 60′, ma vengono surclassati nuovamente dal gol di Grujic. Al 66′ Montsma va a segno e all’89’ arriva anche la rete di Origi per il definitivo 7-2.