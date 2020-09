Harry Styles nel cast di Don’t Worry Darling at New Line (Di giovedì 24 settembre 2020) Harry Styles nel cast di “Don’t Worry Darling at New Line”: insieme a Dakota Johnson, Florence Pugh e Chris Pine reciterà nella pellicola di Olivia Wilde Harry Styles è pronto per una nuova avventura al cinema. A tre anni dal debutto con “Dunkirk”, il cantante si aggiunge al cast di “Don’t Worry Darling at New Line”, la nuova pellicola… L'articolo Harry Styles nel cast di Don’t Worry Darling at New Line Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 24 settembre 2020)neldi “Don’tat New”: insieme a Dakota Johnson, Florence Pugh e Chris Pine reciterà nella pellicola di Olivia Wildeè pronto per una nuova avventura al cinema. A tre anni dal debutto con “Dunkirk”, il cantante si aggiunge aldi “Don’tat New”, la nuova pellicola… L'articoloneldi Don’tat NewCorriere Nazionale.

