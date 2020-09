Harry e Meghan si schierano contro Trump nelle elezioni Usa, i britannici: “Ora basta, inaccettabile. Toglietegli i titoli reali” (Di giovedì 24 settembre 2020) Dalla West Coast Harry e Meghan gettano un sasso nello stagno delle presidenziali americane e scatenano polemiche sull’altra sponda dell’Atlantico: “basta con i messaggi di odio, la disinformazione e la negatività online“, ha fatto appello il figlio di Carlo e Diana mentre sua moglie ha descritto quelle di novembre come “le elezioni più importanti nell’arco della nostra vita”. I Duchi del Sussex vivono ormai in pianta stabile in California. Il loro messaggio, distribuito sulla Abc in occasione del numero speciale di Time sulle 100 personalità più influenti dell’anno, è stato criticato in Gran Bretagna come una infrazione al protocollo nazionale che richiede ai membri della famiglia reale di non prendere posizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Dalla West Coastgettano un sasso nello stagno delle presidenziali americane e scatenano polemiche sull’altra sponda dell’Atlantico: “con i messaggi di odio, la disinformazione e la negatività online“, ha fatto appello il figlio di Carlo e Diana mentre sua moglie ha descritto quelle di novembre come “lepiù importanti nell’arco della nostra vita”. I Duchi del Sussex vivono ormai in pianta stabile in California. Il loro messaggio, distribuito sulla Abc in occasione del numero speciale di Time sulle 100 personalità più influenti dell’anno, è stato criticato in Gran Bretagna come una infrazione al protocollo nazionale che richiede ai membri della famiglia reale di non prendere posizioni ...

LONDRA - Che tra di loro non corresse buon sangue era noto: mesi fa Donald Trump disse che Meghan Markle era “una donna cattiva” dopo che la duchessa del Sussex lo aveva criticato e sbeffeggiato prima ...

Harry e Meghan intervengono nelle presidenziali Usa, i britannici: «Ora basta, toglietegli i titoli reali»

Siamo al limite dell’incidente diplomatico, perché Harry è pur sempre un principe ... È un ennesima conferma delle ambizioni politiche di Meghan (che è il motore dell’iniziativa), ma ...

