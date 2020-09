Harry e Meghan fanno infuriare la Regina: l’attacco a Trump alle presidenziali (Di giovedì 24 settembre 2020) Harry e Meghan deludono la Regina e scatenano la sua furia. L’ultima uscita non è stata loro perdonata: ma cosa hanno combinato i duchi di Sussex? Fonte foto: Getty Images / Getty ImagesHarry e Meghan sono la coppia reale più discussa e controversa. Dopo essersi staccati dalla Royal Family per andare a vivere in California, molti problemi hanno accompagnato l’esistenza dei duchi di Sussex. Ora, già distanti fisicamente e idealmente dai valori della corte inglese, Harry e Meghan ne hanno combinata un’altra, infrangendo l’ultimo tabù, parlando della politica americana. Tale fatto ha suscitato imbarazzo in patria, tant’è che i sudditi hanno richiesto alla Regina di sottrarre ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 settembre 2020)deludono lae scatenano la sua furia. L’ultima uscita non è stata loro perdonata: ma cosa hanno combinato i duchi di Sussex? Fonte foto: Getty Images / Getty Imagessono la coppia reale più discussa e controversa. Dopo essersi staccati dalla Royal Family per andare a vivere in California, molti problemi hanno accompagnato l’esistenza dei duchi di Sussex. Ora, già distanti fisicamente e idealmente dai valori della corte inglese,ne hanno combinata un’altra, infrangendo l’ultimo tabù, parlando della politica americana. Tale fatto ha suscitato imbarazzo in patria, tant’è che i sudditi hanno richiesto alladi sottrarre ...

repubblica : Trump: 'Non sono fan di Meghan, Harry avrà bisogno di fortuna' - Agricolturabio1 : RT @RepubblicaTv: Harry e Meghan contro Trump, il presidente: 'Non sono fan di Markle, auguro buona fortuna al principe': I duchi di Sussex… - GiusPecoraro : RT @RepubblicaTv: Harry e Meghan contro Trump, il presidente: 'Non sono fan di Markle, auguro buona fortuna al principe': I duchi di Sussex… - HuffPostItalia : Trump: 'Non sono un fan di Meghan. Buona fortuna a Harry, ne avrà bisogno' (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan Harry e Meghan parlano di politica, la reazione: «Toglietegli i titoli» Vanity Fair Italia Trump: "Non sono un fan di Meghan. Buona fortuna a Harry, ne avrà bisogno" (VIDEO)

Per favore inserisci un indirizzo e-mail valido Grazie per aver effettuato l’iscrizione! A breve riceverai una mail di conferma. Si è verificato un problema durante la tua iscrizione. Riprova più tard ...

Harry e Meghan infrangono un'altra regola

Nuova polemica attorna al principe Harry e la moglie Meghan Markle. La coppia ha parlato al Time invitando gli statunitensi a registrarsi per il voto di novembre respingendo l'odio e la disinformazion ...

Per favore inserisci un indirizzo e-mail valido Grazie per aver effettuato l’iscrizione! A breve riceverai una mail di conferma. Si è verificato un problema durante la tua iscrizione. Riprova più tard ...Nuova polemica attorna al principe Harry e la moglie Meghan Markle. La coppia ha parlato al Time invitando gli statunitensi a registrarsi per il voto di novembre respingendo l'odio e la disinformazion ...