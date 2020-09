Gualtieri la spara grossa | “Crescita impetuosa” Poi il diktat al M5S | “Ora dite sì al Mes”

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 24 settembre 2020) Quanto ottimismo al governo! Il ministroparla addirittura di “crescita impetuosa”. Ma forse si è solo sbagliato. Voleva dire “impietosa”. Già, perché con migliaia di attività chiuse, e altrettante che stanno tirando giù la saracinesca per sempre, e con milioni di posti di lavoro a rischio, non si sa da dove derivi tutta questa fiducia da parte dell’esecutivo.è al lavoro per mettere a punto le cifre della Nadef (la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza) che sarà presentato lunedì o martedì, in cui si metterà nero su bianco il rimbalzo del Pil del 6%. Performance cinese dopo mesi con la retromarcia? Difficile dirlo. Il governo nella Nadef dovrà anche in qualche modo misurare il costo e gli effetti delle ...