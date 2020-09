Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck: "Non si lava da nove giorni", interviene Myriam Catania (Di giovedì 24 settembre 2020) I concorrenti del Gf Vip informano la Contessa che è arrivato il momento di lavarsi i capelli, si fa portavoce del gruppo Myriam Catania. Leggi su comingsoon (Di giovedì 24 settembre 2020) I concorrenti del Gf Vip informano la Contessa che è arrivato il momento dirsi i capelli, si fa portavoce del gruppo

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - Robin345L : @fuckyou_ceci Io non so chi sia e apprendo con sgomento, per colpa tua, che fanno ancora 'uomini e donne' ma d'alt… - tempoweb : #PatriziaDeBlanck, sospetto clamoroso sui voti del #GfVip. E la regia stacca - aAnnanka : RT @vfeltri: Fausto Leali espulso dal Grande fratello perché ha dato del negro a un negro. Ormai si possono denigrare solo i bianchi. Un te… -