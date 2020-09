Grande Fratello Vip, continuano le rivelazioni su sette e “istigazione al suicidio”. Signorini: “Ci saranno sviluppi clamorosi” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Ci saranno degli sviluppi clamorosi”. E se lo dice Alfonso Signorini, c’è da fidarsi. Più passano i giorni, più le rivelazioni al Grane Fratello Vip di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sul loro passato e sulle esperienze traumatiche vissute negli anni trascorsi nell’universo delle fiction prodotte dalla Ares – che ha firmato successi come Il bello delle Donne, Caterina e le sue figlie e Furore -, sta diventando una bomba ad orologeria che rischia di esplodere in maniera inaspettata. Ma dopo tante parole in codice, confessioni sussurrate e lacrime a oltranza, si è aggiunta ora una frase choc della Del Vesco che rischia di innescare un polverone clamoroso e forse persino giudiziario. Nonostante l’attrice e il suo fidanzato abbiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) “Cidegliclamorosi”. E se lo dice Alfonso, c’è da fidarsi. Più passano i giorni, più leal GraneVip di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sul loro passato e sulle esperienze traumatiche vissute negli anni trascorsi nell’universo delle fiction prodotte dalla Ares – che ha firmato successi come Il bello delle Donne, Caterina e le sue figlie e Furore -, sta diventando una bomba ad orologeria che rischia di esplodere in maniera inaspettata. Ma dopo tante parole in codice, confessioni sussurrate e lacrime a oltranza, si è aggiunta ora una frase choc della Del Vesco che rischia di innescare un polverone clamoroso e forse persino giudiziario. Nonostante l’attrice e il suo fidanzato abbiano ...

