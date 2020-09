GP Russia | Leclerc | ' Riposare? Dobbiamo lavorare più che mai'

(Di giovedì 24 settembre 2020) Finalmente un po' di riposo. Due settimane tra il Mugello e Sochi , due tra il GP die il Nurburgring, per tirare il fiato in una stagione serratissima. Anche no, perché dalla prospettiva del ...

Finalmente un po’ di riposo. Due settimane tra il Mugello e Sochi, due tra il GP di Russia e il Nurburgring, per tirare il fiato in una stagione serratissima. Anche no, perché dalla prospettiva del pi ..."Dobbiamo rimanere motivati" dice il monegasco SOCHI (RUSSIA) (ITALPRESS) - "Mi sento meglio dello scorso anno, cerco di spingere la macchina oltre il limite in ogni sessione. Un anno fa spingevo tant ...