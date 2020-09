Governo, Orlando a La7: “Rimpasto? È l’ultimo dei problemi, prima viene l’agenda sul Recovery e poi semmai si pensa alla squadra” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Un rimpasto di Governo? È l’ultimo dei problemi. prima decidiamo le priorità”. Sono le parole di Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, ospite a Otto e mezzo, su La7. Incalzato in studio da Lilli Gruber su possibili modifiche nella compagine dell’esecutivo, specialmente dopo i risultati elettorali, Orlando ha ribadito che “abbiamo sei mesi per preparare il Recovery fund, com’è noto l’agenda è stata stravolta dal Covid. Il tema fondamentale è capire cosa vogliamo fare, perché se lo stato resta questo, rischiamo di perdere il treno”. Poi ha aggiunto, ma “a titolo personale”, che “prima discutiamo la nuova agenda e semmai valutiamo qual è la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) “Un rimpasto di? È l’ultimo deidecidiamo le priorità”. Sono le parole di Andrea, vicesegretario del Pd, ospite a Otto e mezzo, su La7. Incalzato in studio da Lilli Gruber su possibili modifiche nella compagine dell’esecutivo, specialmente dopo i risultati elettorali,ha ribadito che “abbiamo sei mesi per preparare ilfund, com’è noto l’agenda è stata stravolta dal Covid. Il tema fondamentale è capire cosa vogliamo fare, perché se lo stato resta questo, rischiamo di perdere il treno”. Poi ha aggiunto, ma “a titolo personale”, che “discutiamo la nuova agenda evalutiamo qual è la ...

