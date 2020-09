‘Gossip Girl’, un’amatissima protagonista diventa mamma per la prima volta: l’annuncio social! (Di giovedì 24 settembre 2020) Una delle protagoniste di Gossip Girl ha rivelato di essere in dolce attesa: si tratta di Jessica Szohr, l’attrice 35enne che nell’amatissima serie tv interpretava Vanessa Abrams. Jessica sta aspettando il suo primo figlio dal fidanzato Brad Richardson che nella vita è un giocatore di hockey, e l’annuncio della gravidanza ai fan è avvenuto tramite un post sul suo profilo Instagram in cui sorridente mostra il pancione: “Piena di gioia” ha scritto l’attrice nella didascalia che dopo circa due anni d’amore con Brad si appresta a diventare mamma per la prima volta. Molte le sue colleghe che hanno commentato la foto, tra cui Nina Dobrev – Elena Gilbert in The Vampire Diaries – che le ha scritto “Il panino è fuori dal forno! Finalmente, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 24 settembre 2020) Una delle protagoniste di Gossip Girl ha rivelato di essere in dolce attesa: si tratta di Jessica Szohr, l’attrice 35enne che nell’amatissima serie tv interpretava Vanessa Abrams. Jessica sta aspettando il suo primo figlio dal fidanzato Brad Richardson che nella vita è un giocatore di hockey, e l’annuncio della gravidanza ai fan è avvenuto tramite un post sul suo profilo Instagram in cui sorridente mostra il pancione: “Piena di gioia” ha scritto l’attrice nella didascalia che dopo circa due anni d’amore con Brad si appresta areper la. Molte le sue colleghe che hanno commentato la foto, tra cui Nina Dobrev – Elena Gilbert in The Vampire Diaries – che le ha scritto “Il panino è fuori dal forno! Finalmente, ...

