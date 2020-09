Godin al Cagliari, ci siamo. Giulini lo annuncia su Twitter: “È un grande giorno” (Di giovedì 24 settembre 2020) Manca pochissimo per l’arrivo di Diego Godin al Cagliari. Il difensore è atteso oggi in città, intanto il presidente dei rossoblu, Tommaso Giulini, ha di fatto annunciato l’uruguaiano dell’Inter con un tweet che lascia pochi dubbi: “È un grande giorno”. È un grande giorno… — Tommaso Giulini (@tommasoGiulini) September 24, 2020 Foto: Zimbio L'articolo Godin al Cagliari, ci siamo. Giulini lo annuncia su Twitter: “È un grande giorno” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) Manca pochissimo per l’arrivo di Diegoal. Il difensore è atteso oggi in città, intanto il presidente dei rossoblu, Tommaso, ha di fattoto l’uruguaiano dell’Inter con un tweet che lascia pochi dubbi: “È ungiorno”. È ungiorno… — Tommaso(@tommaso) September 24, 2020 Foto: Zimbio L'articoloal, cilosu: “È ungiorno” proviene da Alfredo Pedullà.

